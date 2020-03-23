Суперкомпьютер нашел 77 веществ, способных бороться с коронавирусом









В настоящее время ученые всего мира предпринимают ряд экстренных мер для поиска лекарства от коронавируса. Так, специалисты из Ок-Риджской национальной лаборатории привлекли самый быстрый суперкомпьютер IBM Summit, чтобы найти химические соединения, которые могут взаимодействовать с COVID-19 и препятствовать его распространению, пишет сайт Хайтек+.





Данное исследование сосредоточено на изучении шиповидных белков, из-за которых вирус и получил свое название. Шипы, придающие вредоносным частицам сходство с короной, позволяют им проникать внутрь клеток. Ученые ввели в компьютер данные о структуре этих белков, смоделировав процессы влияния на них различных химических веществ.





После масштабных вычислений суперкомпьютер выдал список из 77 соединений-кандидатов, которые способны связываться с шиповидными белками, не давая им прикрепляться к поверхности клеток. Как отмечает ZME Science, теперь эти данные можно использовать для создания новых противовирусных препаратов.





Но прежде чем эти соединения послужат основой для новых лекарств, необходимо провести клинические испытания, которые могут продлиться до полугода.





К слову, недавно в распоряжении исследователей оказалась более точная модель строения шиповидного белка коронавируса. Специалисты из Ок-Риджа используют ее в дальнейшей работе по поиску вакцины от смертоносной инфекции.