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Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.

"Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе", - написала Ирина Лещенко.

Ранее певец поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у Лещенко подтвердился COVID-19.

В первые сутки его состояние ухудшилось: усилилась одышка, снизились показатели оксигенации крови, из-за чего было принято решение перевести его в реанимацию, пишет ru.oxu.az


Сейчас 78-летний певец стабилен и не нуждается в дополнительном кислороде. "Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - подытожил врач.
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