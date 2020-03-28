Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

"Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе", - написала Ирина Лещенко.





Ранее певец поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у Лещенко подтвердился COVID-19.





В первые сутки его состояние ухудшилось: усилилась одышка, снизились показатели оксигенации крови, из-за чего было принято решение перевести его в реанимацию, пишет ru.oxu.az









Сейчас 78-летний певец стабилен и не нуждается в дополнительном кислороде. "Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - подытожил врач.



