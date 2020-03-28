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Умер Сергей Раинчик - единственный сын известного композитора и худрука "Верасов"

Совсем недавно он отметил 48-летие.

Он повторил судьбу отца и стал музыкантом. С детства он осваивал мастерство игры на флейте и фортепиано. Оставлять Сергея во время гастролей «Верасов» было не на кого, поэтому он буквально вырос за кулисами, пишет kp.by


Широкой публике Сергей стал известен как один из участников ансамбля «Верасы» (играл на клавишных). В разное время он писал музыку и аранжировки для песен, которые исполняли Ирина Дорофеева, Анжелика Агурбаш (в то время Лика Ялинская), Виктория Алешко, участники детского "Евровидения" Егор Волчок и Ольга Сацюк, многие другие.

У Сергея остался сын Василий, ему 23 года. Сначала профессионально занимался музыкой (игрой на гитаре), а затем увлекся футболом.

О времени прощания и месте похорон Сергея Раинчика будет сообщено позже.
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