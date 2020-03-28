В Минске на час выключат подсветку зданий. Не бойтесь

Архитектурное освещение фасадов ряда зданий на пр. Независимости, ул. Притыцкого и других, находящихся в хозяйственном ведении УП «Мингорсвет», отключат 28 марта на один час в рамках международной экологической акции «Час Земли», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.









Это нужно не для того, чтобы сэкономить электричество, а для того, чтобы напомнить о необходимости бережного отношения к природе. Выключая свет на час, люди демонстрируют, что могут изменить свои ежедневные привычки и тем самым помочь планете. Например, экономно расходовать электроэнергию и тепло, бережно относиться к воде и сделать выбор в пользу вторичной переработки бумаги и других материалов, тем самым сокращая выбросы парниковых газов – главной причины нынешнего изменения климата.





Организатором «Часа Земли» выступает Всемирный фонд дикой природы. В Беларуси проведением акции занимается товарищество «Зеленая сеть» при поддержке Минприроды и местных исполкомов.





За годы своего существования эта экологическая акция стала самой массовой на планете. В прошлом году в ней приняли участие более 2 миллиардов человек из 188 стран мира, в том числе и Беларусь. В этом году «Час Земли» пройдет в нашей стране уже в 12-й раз. Поскольку это добровольная акция, каждый сам решает, сколько и каких электрических приборов он выключит. Местные власти инициируют выключение подсветки городских объектов. При этом организаторы акции в целях безопасности не рекомендуют отключать уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры.



