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Гомельчане могут забронировать галерею Ващенко для индивидуального посещения, чтобы остаться «Один на один с искусством»

Человек не должен оставаться в культурной изоляции. Так решили в Гомеле. В картинной галерее Гавриила Ващенко концепция «Один на один с искусством» предполагает индивидуальное посещение выставок, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.


Для того, чтобы стать единственным посетителем, нужно просто забронировать по телефону подходящее время для культпохода.

- Эта идея очень хорошая. Ты можешь остаться один во всей картинной галерее, не боясь, что кто-то на тебя чихнет. Мы вот сегодня с сыном побыли, нам все понравилось. Все посмотрели, нам никто не мешал, -- говорят посетители.

Олег Курашов, главный хранитель фондов картинной галереи им. Г.Х. Ващенко, сообщил телеканалу: "Галерея работает в штатном режиме. Мы, конечно, не организуем крупные мероприятия. Приходят индивидуальные посетители, которых мы с удовольствием обслуживаем, показываем наши выставки.

Кроме этого, вводим новую акцию «Один на один с искусством». Человек может быть уверен, что в зале, где он смотрит выставку, не будет других посетителей.

В эти дни один на один можно побыть, например, с творчеством Анри Матисса. Подумать над работами не просто художника, но и выдающегося мыслителя ХХ века, полностью отключившись от информационного шума, будет полезно сегодня каждому".
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