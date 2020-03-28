Газманов рассказал об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым





Соответствующее заявление певец сделал в эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1". Он признался, что сейчас пересматривает кадры с вечеринки и приходит в ужас от того, как быстро все меняется, сообщает РИА Новости





"Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись — и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать", — ужаснулся певец.





Газманов добавил, что не жалуется на самочувствие, однако все равно находится на самоизоляции вместе со своей семьей. Он призвал россиян соблюдать осторожность, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.





Напомним, что на дне рождения также присутствовали Лев Лещенко и Игорь Николаев. У первого из них уже обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Игорь Николаев после праздника сам пошел в больницу, чтобы сдать анализ на коронавирус. Результаты его теста будут известны позднее.