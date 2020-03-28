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Более 590 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

Количество заразившихся коронавирусом в мире достигло отметки в 590 тыс., жертвами стали свыше 26 тыс.

 Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты в режиме реального времени, исходя из данных официальных источников, пишет БелТА.

По состоянию на 27 марта в мире было отмечено 590 594 случая заболевания коронавирусом. От болезней, вызванных COVID-19, скончались 26 943 человека. Количество выздоровевших достигло отметки 130 865.


На первое место по количеству заболевших вышли США. Там фиксируется 100 717 случаев инфицирования. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии - 9 134.
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