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Художник Алесь Марочкин оказался заблокированным в Черногории

Он уехал в Черногорию на пленэр еще 2 марта.

Известный белорусский художник Алесь Марочкин и трое его коллег уехали в Черногорию на пленэр и планировали вернуться в Минск не позднее 3 апреля. Теперь их отъезд откладывается как минимум на 20 дней, так как на время карантина авиасообщение прекращено, пишет tut.by.

— Отец с головой ушел в работу, — рассказал Игорь Марочкин, сын художника. — Да, в их распоряжении есть автомобиль, но в машине можно ехать только по двое: водитель и пассажир на заднем сиденье. Такие сейчас в Черногории правила. Вообще страна из-за вируса обезлюдела: гостиницы на побережье не работают, кафе закрыты, дороги на пляж перекрыты. Остаются только горы. Кстати, день назад там выпал обильный снег. Отец радуется: наконец с цветов, с натюрмортов он перейдет на зимние пейзажи. Соскучился по снегу.


Четверо белорусских художников — Марочкин, Наталья Пиневич, Алесь Палей и Настасья Потворова — уехали на пленэр еще 2 марта. Его уже не в первый год организовал черногорский бизнесмен Ратка Попович. Он предоставляет белорусским художникам жилье высоко в горах и питание за свой счет, а те могут заниматься творчеством. Расплачиваются, как это принято, своими картинами.

В Черногории зарегистрированы 22 случая заражения коронавирусом, под наблюдением находятся более 5,5 тысячи жителей страны. Один человек, у которого было хроническое заболевание легких, скончался несколько дней назад.
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