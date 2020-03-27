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В Беларуси опубликовали список стран, граждане которых попадут в самоизоляцию

На сайте Минздрава Беларуси опубликован список из 169 стран, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Их граждане, когда приедут в нашу страну, должны пройти двухнедельную самоизоляцию в домашних условиях (как и белорусы, которые оттуда приедут). Такое решение на днях приняло белорусское правительство. В соответствии с документом, до истечения срока самоизоляции эти иностранцы не смогут выехать из Беларуси, передает "Еврорадио".

В список попали все соседи нашей страны — Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.

В Беларуси на 27 марта зарегистрировано 94 случая коронавируса.
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