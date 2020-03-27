Могилевчанин влез в церковь через разбитое окно и пытался вынести ящики для пожертвований
18 марта около полуночи в милицию поступил звонок.
Очевидец сообщил, что в одной из церквей Могилева неизвестный разбил окно и проник внутрь. В считанные минуты сотрудники Ленинского отдела охраны Могилева прибыли на место. В здании храма они задержали мужчину, который к тому времени уже успел собрать ящики для пожертвований.
Ранее 38-летний местный житель уже неоднократно был судим за аналогичные преступления.
Источник: belta.by
16:36 27/03/2020
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