Очевидец сообщил, что в одной из церквей Могилева неизвестный разбил окно и проник внутрь. В считанные минуты сотрудники Ленинского отдела охраны Могилева прибыли на место. В здании храма они задержали мужчину, который к тому времени уже успел собрать ящики для пожертвований.





Ранее 38-летний местный житель уже неоднократно был судим за аналогичные преступления.