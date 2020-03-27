



Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на издание El Pais.





Министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил, что правительство отправило тесты назад компании-производителю под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology. Это случилось после того, как испанские микробиологи сообщили, что первые 9000 тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно как минимум 80%.





Испания приобрела 640 000 быстрых тестов, которые поступили в страну в понедельник. Но четыре мадридские больницы, которые начали использовать первую партию, обнаружили, что тесты дали отрицательные результаты у пациентов, которые были подтвержденными больными с коронавирусом.





Министерство здравоохранения Испании заявило, что не покупало материал непосредственно в Китае, а через испанского дистрибьютора, название которого не указывается.

Посольство Китая в Испании обнародовало заявление, в котором отметило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в "список классифицированных поставщиков", который Китай предоставил Испании.





Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила в пятницу, что заменит некоторые наборы для тестирования. Она отметила, что неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов.





Тесты должны помочь сформировать полную картину пандемии в Испании, где по последним данным, погибли около пяти тысяч человек. Количество инфицированных превышает 64 тысячи.









Как ранее сообщал белорусский Минздрав, у нас для выявления COVID-19 используются три вида тестов - белорусский, китайский и тест от ВОЗ. Но какие именно китайские тесты используются, мы не знаем.





Не исключено, что количество официально инфицированных в Беларуси небольшое относительно соседей не потому, что у нас мало заболевших, а потому, что у нас недостаточно чувствительные тесты. В таком случае в любой момент мы можем столкнуться с серьезной вспышкой заболевания.