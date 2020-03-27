Лукашенко надеется: от коронавируса нас должен уберечь Господь









"Господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли", — "Господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли", — сказал Лукашенко, подразумевая, что Беларусь потеряла много населения во время Второй мировой войны





По его словам Беларусь тогда наша страна пострадала так, как ни одна другая.





"Наша страна была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и много людей калеками вернулись с войны", — добавил он.









Напомним, также он заявил, что в Беларуси не планируется отменять мероприятия в честь 75-летия Победы.





Он готов поехать и на парад в Москву, но ему могут помешать мероприятия в Минске либо отмена празднеств в столице России из-за пандемии коронавируса.