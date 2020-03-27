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Лукашенко надеется: от коронавируса нас должен уберечь Господь

Глава Беларуси в ходе общения с сотрудниками ОАО «Белгипс» заявил, что от коронавируса беларусов должен уберечь Господь.



"Господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли", — сказал Лукашенко, подразумевая, что Беларусь потеряла много населения во время Второй мировой войны

По его словам Беларусь тогда наша страна пострадала так, как ни одна другая.

"Наша страна была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и много людей калеками вернулись с войны", — добавил он.


Напомним, также он заявил, что в Беларуси не планируется отменять мероприятия в честь 75-летия Победы. 

Он готов поехать и на парад в Москву, но ему могут помешать мероприятия в Минске либо отмена празднеств в столице России из-за пандемии коронавируса.
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