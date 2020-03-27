Минздрав настаивает на ограничении работы баров-ресторанов и закрытии кальянных
В Минздраве настаивают на ограничениях работы некоторых точек общепита и временном закрытии кальянных на фоне коронавируса.
Об этом заявила заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова
По ее словам, не каждый объект общественного питания может выполнить требования по профилактике коронавируса, к примеру, соблюдение необходимого расстояния между столиками, наличие хорошей вентиляции и другие.
Поэтому Минздрав настаивает на постепенном временном ограничении работы некоторых таких объектов, и кальянные входят в эту группу.
При этом проверки, в которых приняли участие главный государственный санитарный врач страны и начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома, показали, что не все объекты, которым сейчас рекомендовано приостановить работу, сделали это.
Источник: minsknews.by
14:31 27/03/2020
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