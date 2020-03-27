Об этом заявила заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова





По ее словам, не каждый объект общественного питания может выполнить требования по профилактике коронавируса, к примеру, соблюдение необходимого расстояния между столиками, наличие хорошей вентиляции и другие.





Поэтому Минздрав настаивает на постепенном временном ограничении работы некоторых таких объектов, и кальянные входят в эту группу.









При этом проверки, в которых приняли участие главный государственный санитарный врач страны и начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома, показали, что не все объекты, которым сейчас рекомендовано приостановить работу, сделали это.







