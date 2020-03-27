Солист Rammstein Линдеманн госпитализирован в Берлине - коронавирус
Солист группы Rammstein («Рамштайн») Тилль Линдеманн был госпитализирован в Берлине, позднее у него был выявлен коронавирус, угрозы для жизни нет.
Об этом в пятницу написала газета «Бильд» со ссылкой на собственные источники.
По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. У него диагностировали воспаление легких, тест на коронавирус оказался положительным.
Источник: echo.msk.ru
14:25 27/03/2020
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