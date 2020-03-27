+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Солист Rammstein Линдеманн госпитализирован в Берлине - коронавирус

Солист группы Rammstein («Рамштайн») Тилль Линдеманн был госпитализирован в Берлине, позднее у него был выявлен коронавирус, угрозы для жизни нет.


Об этом в пятницу написала газета «Бильд» со ссылкой на собственные источники.

По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. У него диагностировали воспаление легких, тест на коронавирус оказался положительным.
Источник: echo.msk.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Сергей Балыкин
Предпринимателям в кризис лучше рассчитывать на...
Павел Знавец
Спорт і прагнозы падчас карантыну.
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XI. ПРОВЕРКА....
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru