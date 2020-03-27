Парад состоится при любой погоде? В Минске продолжают готовиться

В то время как из-за пандемии COVID-19 в большинстве стран мира на неопределенный срок отменены все массовые мероприятия, а в ряде стран, особенно в Европе, введен карантин, Минск продолжает готовиться к военному параду 9 мая.

26 марта вновь было ограничено движение на МКАД в связи с проходом военной механизированной колонны в аэропорт Липки, где проходят основные учения, передает Свабода





