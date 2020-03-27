Украина из-за пандемии коронавируса закрывает границы, в том числе для своих граждан. Президент Владимир Зеленский объяснил это необходимостью защитить 40 миллионов человек внутри страны. Украинец Игорь Рудяк и его беременная жена Елизавета, гражданка России, в пятницу, 27 марта, попытаются попасть на территорию Украины. Сейчас молодые супруги находятся в Беларуси, ставшей для них «единственным местом спасения», пишет "Вечерняя Москва"





Игорь и Елизавета познакомились на Бали четыре года назад. Оба приехали на этот индонезийский остров за впечатлениями, а встретили любовь. Там же сыграли свадьбу и остались жить. В конце прошлого года, узнав о предстоящем пополнении в семье, пара решила уехать на Украину. Спокойно начали планировать поездку, однако пандемия коронавируса заставила действовать более решительно.





— Безмятежная жизнь на райском острове превратилась в ад! — поделилась Елизавета в беседе с «Вечерней Москвой». — Бесконечное число новостей, одна хуже другой. Мы генерировали идеи, каждая из которых казалась железобетонной, но в итоге рушилась, так как ситуация в мире менялась с каждой минутой.









Все началось с того, вспоминает Елизавета, что Украина закрыла воздушные границы:





— Но добраться туда все еще можно было через Россию, где я планировала взять справку для декрета. Но тут Москва перестает пускать иностранцев. То есть муж мой ехать не может, на Украину ему не попасть.





Поэтому с мужем они разработали новый план и решили «улететь на единственный островок безопасности, в страну, куда пока пускают всех». Этим островком оказалась Беларусь.





— Мы не только не потеряли наши билеты до Москвы, но и добрались безо всяких препятствий, — рассказала девушка. — По приезде в Минск нам даже не ставили штампы в паспорта, зато померили всем температуру. В Домодедове я прошла погранконтроль, спокойно могла выйти в город и сделать все свои дела. Но решение уже было принято, билеты куплены, а чемодан улетел в Минск.





Игорь рассказал, что белорусская столица встретила их холодной погодой. В городе, заметил он, нет никакого карантина, людей в масках и дефицита туалетной бумаги:





— Еще тут невероятно дешевая и вкусная еда. А ведь это был наш основной пункт расходов на Бали. Так что есть положительные моменты. К том мы сможем добраться до Украины по земле. Нам не придется больше летать, подвергая риску малыша.





И вот у угов появился шанс попасть на Украину — для этого нужно пересечь наземную границу. Однако и тут не все просто.









— Самолеты не летают, поезда не ходят, автобусов тоже нет, — объяснил Игорь. — Пешком пройти не можем, так как главное условие — мы должны пересекать границу на автомобиле. Причем на своем собственном. Мы не можем вызвать такси с Украины, потому что машину не выпустят. Из Беларуси на авто тоже нельзя.





В итоге решили ехать три часа на скоростном поезде из Минска в Гомель. Потом еще час до границы.





— И там нам нужно подсаживаться в какую-нибудь фуру. Либо надо найти попутку с украинцами, которые так же хотят успеть вернуться домой в последний день, — рассказал Игорь.





Его беременную супругу такой квест пугает.





— Мы с вещами, я с пузом будем стоять, ждать случайных водителей, которые захотят нас спасти, — посетовала россиянка. — Еще есть вероятность, что меня вообще не пропустят, так как у меня нет вида на жительство.





Если план провалится, то супруги намерены вернуться в Минск.





— Боже, храни Лукашенко за гостеприимство! — поделилась будущая мать. — Главное, конечно, во всей этой истории, что мы выбрались. Мы на Большой земле, и нам не придется разлучаться. Эта мысль пугала меня больше всего. Пойду дальше наслаждаться беременностью.



