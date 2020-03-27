Мы привыкаем к смерти каждый день. Умирают сотни людей. Эта серьезная война человека с человеком. Мы хотели переиграть природу и Бога, а вышло, как всегда…

Эта глобальная катастрофа человечества не только этого века, но и прошлых столетий.





Вирус сам по себе не родился, его произвел человек, из-за которого по халатности или по умыслу (уже это неважно), произошла утечка из лаборатории.





Я не хочу получать от СМИ количественную сухую и безличностную статистику об умерших гражданах. Ведь за каждым человеком стоит семья, его жизнь. Понятно, что не хватает ресурсов говорить о каждом человеке, но предлагаю следующее, что надо сделать любой нации в память тех, кто уходит из жизни каждый день.





Мы не смогли им помочь, поскольку наши правительства, бизнесмены, корпорации были всегда увлечены своими рейтингами, накапливанием состояний, но забывали про простого человека, который и создавал им всем этот материальный капитал.

А как случилась беда – денег нет для спасения человечества.





Все государства столкнулись с непониманием, как это всё так быстро произошло.

Люди и правительства растерянно, но слава Богу, что начинают понимать размах катастрофы и по ходу начинают проводить профилактические мероприятия по спасению самих себя.





Но что мы каждый день делаем для тех, кто уже ушел из жизни? Ничего!









Я предлагаю следующее сделать в память о людях, кто уже не с нами.





Во всех странах каждый в день проводить минуту молчания об умерших гражданах. Стараться публиковать имена каждого, делать репортажи о жизни этих людей. Это важно для их душ на небесах.





Молится за них и каятся всем нам, что мы их не спасли.





Беда не собирается быстро уходить. Но мы должны показать, что мы сильны, отважны, мужественны и помним каждого, кого уже не вернуть.





Олег Волчек, руководитель правозащитного центра, «Правовая помощь населению», участник войны в Афганистане



