Фотофакт: Египет стерилизует пирамиды от коронавируса









Процесс стерилизации и дезинфекции пирамид Гизы и археологического комплекса при них начало в среду Министерство туризма и древностей Египта. Как сообщает Egypt Independent, основная цель – предотвращение распространения коронавируса (COVID-19).





Как заявил гендиректор комплекса Ашраф Мохи-Эддин, работы по стерилизации и дезинфекции ведутся в соответствии с международными стандартами. Работы по стерилизации включали приемную для посетителей, рентгеновские аппараты, билетные кассы, комнаты отдыха, вход на площадку и дороги, ведущие к ней. Рабочие также продезинфицировали деревянную дорожку перед Великой пирамидой, поверхности, на которые туристы могут опираться, и зоны отдыха.





При этом пока посетителей у Великих Пирамид нет – все музеи и археологические памятники в Египте закрыты с 23 по 31 марта. Возможно, меру продлят на более долгий срок – по крайней мере, полеты, которые ранее планировали возобновить 31 марта, закрыты до 15 апреля.





«Решение закрыть туристические объекты и музеи, которые будут подвергаться стерилизации в течение периода приостановки, является частью мер по сдерживанию распространения коронавируса. Также в этот период приостановки будут также проводиться информационные мероприятия для работников музейных и туристических объектов о способах предотвращения и защиты от вируса», - сообщается в заявлении Министерства туризма и древностей.





Общее число случаев, подтвержденных в стране, приближается к 500. Есть умершие.