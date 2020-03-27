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Актер из "Крокодила Данди" Марк Блум умер от коронавируса

Американский актер из фильма "Крокодил Данди" Марк Блум стал жертвой коронавируса, об этом сообщает издание TMZ.

Артист скончался в возрасте 69 лет. Не сообщается, где и когда он заразился COVID-19. Известно только, что причиной смерти Блума стали осложнения, вызванные вирусом. Актер страдал хроническим заболеванием, и его организм не выдержал нагрузку, которую добавил коронавирус.

Смерть Марка Блума подтвердили в театре Playwrights Horizons в Нью-Йорке, где он работал.

"С любовью и тяжелыми сердцами Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному артисту, который ушел на этой неделе", - говорится в сообщении театра.

Поклонники и коллеги артиста глубоко опечалены его смертью. Они выражают соболезнования по поводу его кончины в соцсетях. Слова скорби в Twitter написали Малкольм Макдауэлл, Синтия Никсон, Рон Перлман, Мадонна, Джеймс Ганн и многие другие.

Марк Блум известен любителям кинематографа благодаря ролям в фильмах "Крокодил Данди", "Свидание вслепую", а также сериалам "Клан Сопрано" и "Элементарно".
Источник: sputnik.by
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