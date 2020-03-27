Коронавирусный карантин – вероятная модель будущего

Вернее, уже меняет, пишет ej.by А кризис заставил эти перемены двигаться быстрее.

Каждый день ходить на работу и отбывать на ней от звонка до звонка – это изобретение индустриальной эпохи. До широкого распространения фабрик и заводов народные массы трудились дома или около него.





Индустриальная эпоха превратила дом просто в спальню в коммунальной квартире, а жилые районы – в «спальные». Просыпаясь, люди ехали на работу, проводили там день, по окончании которого возвращались домой – спать.

Кризис подстегнул новые тренды

Но сегодня промышленная эпоха стремится к закату, а некоторые мыслители считают, что мы уже живем в постиндустриальном обществе. Так, в Беларуси доля промышленности на рынке труда с каждым годом сокращается. Сегодня в этом секторе занято порядка 1 млн чел, тогда как в сфере услуг – уже 2,6 млн.





А значит, появляется все больше профессий, позволяющих часть работы или ее всю осуществлять удаленно. Этот тренд не обошел и нашу страну. Опрос в рамках программы «Поколения и гендер» показал, что каждый четвертый белорус с той или иной частотой работает из дома.





Пандемия коронавируса оказалась той критической ситуацией, которая заставила сильнее проявиться новые, только зарождающиеся тренды, и быстрее отмирать старые. Дом оказался тем местом, где люди не только спят, но и проводят совещания, участвуют в конференциях, посещают онлайн-концерты и кинотеатры. Примерно так и выглядело бы наше скорое будущее, просто чрезвычайная ситуация заставила его наступить скорее.

Мы бездельники или трудоголики?

Перемены в организации труда, ускоренно входящие в нашу реальность, несут для общества далеко идущие последствия. Во-первых, меняется само понятие «работа». Если бы труженик индустриальной эпохи увидел бездельников, сидящих в рабочее время дома и пишущих друг другу письма, он бы недоумевал, почему это называется работой. С нашей же точки зрения мы стали работать больше: наш рабочий день не заканчивается никогда, мы все время включены в рабочие вопросы.









Во-вторых, трансформация занятости меняет наше отношение к семье. Теперь это не просто люди, ведущие совместное хозяйство ради более успешного выживания, видящие друг друга только по выходным. Теперь мы проводим с нашими домочадцами большую часть времени каждый день, а поэтому наши требования друг к другу возросли. Мы хотим не только материального участия, но и эмоционального.





А еще новый способ трудиться меняет наши города. Теперь, в спальных районах не только спят. Человек, проснувшийся в постиндустриальной эпохе, вдруг видит свой район при свете белого дня. И увиденное его, мягко говоря, не устраивает. Отсюда возросшая гражданская активность на районах, борьба за комфортную среду, за каждое дерево во дворе, которую так бесстрашно ведут местные жители. Чиновники, застройщики и другие организаторы пространства удивляются, с чего бы это вдруг. Но будем надеяться, что пришла эпоха, в которой уже нельзя будет весь город застроить панельками и закатать в асфальт.



