+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Заболевание коронавирусом подозревают у певца Игоря Николаева

Певец Игорь Николаев сдал тесты на COVID-19, об этом рассказала помощница артиста Юлия телеканалу "360".



По ее словам, результаты анализа пока неизвестны.

"Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем", — сказала помощница певца.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Николаев обратился в больницу на Коммунарке, где принимают инфицированных коронавирусом. У наблюдается высокая температура, певцу диагностировали очаговую пневмонию.

Состояние Николаева оценивается как средней степени тяжести.

В этом же лечебном учреждении находится певец Лев Лещенко – его доставили в медцентр на Коммунарке 24 марта. Тогда у Лещенко подозревали воспаление легких, в среду он был переведен в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое, от прогнозов медики пока воздерживаются. Подозревается, что певец мог заразиться опасным вирусом в самолете, когда возвращался с гастролей в США.

Ранее стал известно, что российская популярная певица 90-х годов Наталья Ветлицкая переболела коронавирусом, об этом она рассказала в своих соцсетях.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XI. ПРОВЕРКА....
Павел Знавец
Пра праймерыз і адзінага кандыдата.
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru