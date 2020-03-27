На 18:30 26 марта в мире уже было выявлено 500 789 заразившихся коронавирусом, 22 337 умерли (4,46%), выздоровели 121 214.





Три дня назад глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что пандемия коронавиуса ускоряется: от первого подтвержденного случая заболевания коронавирусом до 100 000 случаев прошло 67 дней, от 100 000 до 200 000 - 11 дней, от 200 000 до 300 000 - 4 дня. Планка в 400 000 была достигнута за три дня, 24 марта, а сегодня, ровно через два дня, заболевших стало более 500 000.





Больше всего заболевших по-прежнему в Китае - 81 285, но его догоняют США - там уже 74 982 случая. 74 386 случая COVID-19 зафиксировано в Италии, В Испании - 56 197, в Германии - 43 646.





Самая высокая смертность от заболевания сейчас в Италии - умерли уже 7503 человека (10%). Тяжелая обстановка в Испании, где зафиксировано 4145 летальных случаев (7,3%). Среди стран с наибольшим количеством выявленных заболевших меньше всего смертность на данный момент в Германии - 239 человек (0,55%). Относительно невысокой она сохраняется и в США - там умерли 1080 человек (1,4%). В Китае, где началась пандемия, 3287 летальных случаев (4%).



