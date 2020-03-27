В соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси от 9 октября 2019 г. № 688 суббота 4 апреля объявляется рабочей за понедельник 27 апреля.





При этом в конце апреля белорусов ждет сразу четыре выходных — 25 (суббота), 26 (воскресенье), 27 (понедельник) и 28 (вторник) апреля, а затем еще три дня отдыха с 1 по 3 мая.





Напомним, 28 апреля православные верующие будут отмечать Радуницу, а 1 мая в Беларуси — Праздник труда.





В пресс-службе правительства уточнили, что на текущий момент изменений в график переноса рабочих дней на 2020 год не вносилось. В случае, если ситуация изменится, дополнительная информация появится на официальном сайте Совета Министров.



