+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Добрая ГАИ: из 66 нарушителей 41 предупрежден устно - итоги отработки трассы в Беларуси

В минувшие пятницу и выходные, с 20 по 22 марта, ГАИ Минской области провела массированную отработку автодороги Р23 Минск - Микашевичи. Сейчас Госавтоинспекция поделилась итогами мероприятия.

За три дня инспекторы выявили 66 нарушений. Интересно, что в большинстве случаев с нарушителями велась профилактическая работа. ГАИ демонстрирует, что стала более лояльной. Так, из общего количества правонарушений вынесено 41 устное замечание с последующей профилактической беседой, отметили в ГАИ.

Вместе с тем выявлено: 13 водителей, нарушивших правила обгона; 9 водителей, не имеющих права управления; с проезжей части изъято 7 пешеходов, из них 4 в нетрезвом состоянии. К слову, о том, сколько водителей остановлено без техосмотра, - ни слова.

Отработка автодорог Минщины будет продолжаться.
ABW.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XI. ПРОВЕРКА....
Павел Знавец
Пра праймерыз і адзінага кандыдата.
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru