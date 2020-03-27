



"На данный момент возврат туристов из Египта осуществляется в соответствии с согласованным с авиационными властями графиком и планируется завершить до 27 марта. В настоящее время Авиакомпанией "Белавиа" уже вывезено более 7 тысяч туристов", - говорится в сообщении Минтранса.





Как сообщалось, власти Беларуси продолжают предоставлять содействие белорусским гражданам, "застрявшим" в других странах, в возвращении домой.





По состоянию на 23 марта МИД республики сообщал о вывозе более 3,4 тыс. человек, в основном из Египта. МИД отмечал, что в помощи могут нуждаться еще несколько тысяч белорусов. В частности, говорилось, что "налажена системная отправка наших граждан из Египта".



