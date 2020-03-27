Сегодня, 27 марта, вывезут белорусских туристов из Египта. "Белавиа" уже 7 тыс. человек привезла
Авикомпания "Белавиа" вывезла из Египта более 7 тысяч белорусских туристов, "застрявших" из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Полностью завершить вывоз граждан Беларуси из Египта планируется 27 марта.
"На данный момент возврат туристов из Египта осуществляется в соответствии с согласованным с авиационными властями графиком и планируется завершить до 27 марта. В настоящее время Авиакомпанией "Белавиа" уже вывезено более 7 тысяч туристов", - говорится в сообщении Минтранса.
Как сообщалось, власти Беларуси продолжают предоставлять содействие белорусским гражданам, "застрявшим" в других странах, в возвращении домой.
По состоянию на 23 марта МИД республики сообщал о вывозе более 3,4 тыс. человек, в основном из Египта. МИД отмечал, что в помощи могут нуждаться еще несколько тысяч белорусов. В частности, говорилось, что "налажена системная отправка наших граждан из Египта".
08:06 27/03/2020
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