+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сегодня, 27 марта, вывезут белорусских туристов из Египта. "Белавиа" уже 7 тыс. человек привезла

Авикомпания "Белавиа" вывезла из Египта более 7 тысяч белорусских туристов, "застрявших" из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Полностью завершить вывоз граждан Беларуси из Египта планируется 27 марта.


"На данный момент возврат туристов из Египта осуществляется в соответствии с согласованным с авиационными властями графиком и планируется завершить до 27 марта. В настоящее время Авиакомпанией "Белавиа" уже вывезено более 7 тысяч туристов", - говорится в сообщении Минтранса.

Как сообщалось, власти Беларуси продолжают предоставлять содействие белорусским гражданам, "застрявшим" в других странах, в возвращении домой.

По состоянию на 23 марта МИД республики сообщал о вывозе более 3,4 тыс. человек, в основном из Египта. МИД отмечал, что в помощи могут нуждаться еще несколько тысяч белорусов. В частности, говорилось, что "налажена системная отправка наших граждан из Египта".
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XI. ПРОВЕРКА....
Павел Знавец
Пра праймерыз і адзінага кандыдата.
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru