+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Спасение рядом? Создан сверхбыстрый тест на COVID-19 за пять долларов

Пройти тест на COVID-19 можно будет дома

Новый тест позволяет выявить коронавирус всего за 30 минут. А чтобы провести его, достаточно портативного оборудования стоимостью около 120 долларов и набора полосок для мазков из носа и горла по 5 долларов каждая.
Команда ученых из Лондонского Университета Брюнеля, Ланкастерского университета и Университета Суррея разработала сверхбыстрый тест на новый коронавирус, который можно провести в домашних условиях. Об этом сообщает Tech Crunch.

Авторы новой методики поясняют, что ее преимущество заключается в том, что она анализирует присутствие самой вирусной РНК, а не антител к ней. Это позволит выявить инфекцию задолго до появления первых симптомов.

© AP Photo / John Minchillo


“Это значит, что провериться на коронавирус можно будет у себя дома. Подключив диагностический прибор к смартфону, пользователь узнает свой статус без необходимости отправлять результаты в лабораторию”, - объясняют ученые.


В основе теста лежит технология, которая использовалась на Филиппинах для диагностики вирусов у кур. Британским специалисты лишь адаптировали ее.

В настоящее время команда планирует наладить массовое производство таких тестов. Предполагается, что тест будет доступен в течение нескольких недель. Его использование позволит охватить группы населения, которые сейчас не тестируют, и оценить истинные масштабы пандемии.

Ранее ученые установили, что инфицированные коронавирусом COVID-19 наиболее опасны в первую неделю, когда появляются симптомы.
korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XI. ПРОВЕРКА....
Павел Знавец
Пра праймерыз і адзінага кандыдата.
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru