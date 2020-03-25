Спасение рядом? Создан сверхбыстрый тест на COVID-19 за пять долларов

Новый тест позволяет выявить коронавирус всего за 30 минут. А чтобы провести его, достаточно портативного оборудования стоимостью около 120 долларов и набора полосок для мазков из носа и горла по 5 долларов каждая.

Команда ученых из Лондонского Университета Брюнеля, Ланкастерского университета и Университета Суррея разработала сверхбыстрый тест на новый коронавирус, который можно провести в домашних условиях. Об этом сообщает Tech Crunch.





Авторы новой методики поясняют, что ее преимущество заключается в том, что она анализирует присутствие самой вирусной РНК, а не антител к ней. Это позволит выявить инфекцию задолго до появления первых симптомов.





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“Это значит, что провериться на коронавирус можно будет у себя дома. Подключив диагностический прибор к смартфону, пользователь узнает свой статус без необходимости отправлять результаты в лабораторию”, - объясняют ученые.









В основе теста лежит технология, которая использовалась на Филиппинах для диагностики вирусов у кур. Британским специалисты лишь адаптировали ее.





В настоящее время команда планирует наладить массовое производство таких тестов. Предполагается, что тест будет доступен в течение нескольких недель. Его использование позволит охватить группы населения, которые сейчас не тестируют, и оценить истинные масштабы пандемии.





Ранее ученые установили, что инфицированные коронавирусом COVID-19 наиболее опасны в первую неделю, когда появляются симптомы.



