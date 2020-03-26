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Спектакли могилевских театров покажут онлайн и по телевидению

Еще одна хорошая новость для всех, кто отказывается от посещения культурных мероприятий из-за коронавируса. Могилевские театры в апреле устроят несколько сеансов трансляций своих спектаклей в интернете и по телевидению.

Акция стартует 4 апреля в 18.50 спектаклем Могилевского театра кукол «Синяя-синяя» по рассказу Владимира Короткевича, главную роль сыграет заслуженный артист Николай Стешиц. В воскресенье, 5 апреля, в 19.00 на малой сцене Могилевского драматического покажут спектакль «Последняя лента Крэппа» по произведению Сэмюэля Беккета, это будет бенефис народного артиста Григория Белоцерковского, пишет REFORM.by.

Далее любители театра смогут посмотреть постановки «Крейцерова соната», «Фрекен Жюли», «На дне», «В маленькой усадьбе», «Скорина».

Спектакли будут транслировать весь апрель вечером по субботам и воскресеньям на телеканале «Беларусь-4 Могилев» и в группе канала в соцсети.

Ранее о проведении онлайн-трансляций спектаклей начиная с 27 марта сообщили в Большом театре оперы и балета и Купаловском театре. Также в начале апреля можно будет бесплатно посмотреть фильмы онлайн-фестиваля документального кино BelarusDocs.
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