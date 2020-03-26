В Иерусалиме приняли решение по церемонии Благодатного огня

Тем не менее, состав ее участников будет "очень ограниченным", пишет mk.ru





При этом до сих пор не ясно, как именно будут распространять Благодатный огонь за пределы храма Гроба Господня. Также нет точного представления о том, как именно его доставят в Россию.





До этого сообщалось, что лидеры христианских церквей решили закрыть храм Гроба Господня на неделю.