В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мы считаем крайне нецелесообразным организацию мероприятия с большим количеством людей, пишет "Витебский курьер"





Субботник — это не необходимость, отмена данного мероприятия не понесет никаких существенных проблем.





Также ранее было объявлено, что 18 марта Новополоцкий горисполком принял решение об ограничении массовых мероприятий, соответственно, сбор, запланированный на 28 марта, полагаем, напрямую противоречит введенным ограничениям, что ставит под сомнение действия горисполкома и контролирующих органов.









Министерство здравоохранения Республики Беларусь рекомендует:

— отказаться от посещения мест массового скопления людей без особой необходимости;

— минимизировать контакты с людьми.





Также, по нашему мнению, проведение субботника означает несоблюдение рекомендаций ВОЗ, говорится в обращении.



