Российский священнослужитель Николай Киреев, которого в Беларуси посадили на 5,5 лет за попытку вывезти из страны двух женщин для занятия проституцией, а после экстрадиции в Россию освободили из-под стражи, может вернуться за решетку. Прокуратура Ленобласти обжаловала решение областного суда, согласно которому Киреев был освобожден.





- На постановление Ленинградского областного суда от 30.01.2020 прокуратурой области принесено кассационное представление, решение по которому будет принято Третьим кассационным судом общей юрисдикции. С учетом оспаривания законности решения Ленинградского областного суда обсуждение вопросов последствий непризнания приговора суда республики Беларусь в отношении Н.А.Киреева является преждевременным, - сообщили в прокуратуре агентству Interfax.by





Тем временем сам священник дал интервью региональному порталу 47news.ru , в котором рассказал свою версию того, что с ним случилось в августе 2017-го. По словам Киреева, история более чем загадочная. Напомним, священнослужитель взял отпуск и сказал супруге, что отправляется в паломническую поездку по нескольким монастырям Московской области. В Санкт-Петербурге он подошел к банкомату в одном из торговых центров, чтобы погасить кредит. Издание приводит рассказ Николая Киреева дословно:









- Помню, что банкомат не работал, а дальше провал… Выхожу из автобуса, страшно болит голова, давление. На руке следы как от уколов. Деньги и котомка моя, кстати, были целы. Прошёл вперёд, понимаю по вывескам, что нахожусь в Витебске. Спросил, где можно остановиться, мне показали гостиницу «Двина». Снял одноместный номер, отлежался и пошёл на автовокзал. Оплатил билет до Петербурга и стал ждать. В руках был паспорт и деньги. Неожиданно налетели на меня, повалили, надели наручники и привезли в отдел. Там обвинили в сутенёрстве.





По информации белорусских правоохранительных органов, Николай Киреев пытался вывезти из Витебска в Россию двух женщин, которых уговорил заниматься проституцией. Женщин сняли с того же автобуса, на котором собирался ехать Киреев. О потерпевших известно только, что одной из женщин на тот момент было 20 лет, второй - 30. Даже в закрытых заседаниях суда они выступали под вымышленными анкетными данными - девушки находились под особой защитой. Российского священника опознала девушка из Таджикистана. Она отбывала наказание в белорусской колонии за попытку вовлечь белорусок в секс-бизнес. В колонии девушка увидела в теленовостях видео задержания Киреева и узнала в нем человека, который отправлял ее в Беларусь за проститутками. РПЦ высказывалась за то, чтобы священника экстрадировали в Россию и судили там. Но Киреева судили в Витебске. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы. В колонии усиленного режима он отбыл 2,5 года, потом его все же отправили в Россию. Предполагалось, что Киреев должен отбыть оставшийся срок наказания там. Но его освободили «в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона Российской Федерации». Вопрос о виновности или невиновности священника не решался.









Пребывание в белорусской колонии Киреев вспоминает едва ли не с теплом:





- В камере ещё десять человек. Сотрудники ко мне нейтрально относились. Я же иностранец. Еда нормальная, картошка конечно, это же Белоруссия, сечка, тушёнка. Прогулки во дворике 10-15 минут. Когда нас на час забывали, все очень радовались. Отношения в отряде хорошие были. Люди разные, но приличные, много интеллигенции.





Посетовал священник только на то, что у него «забрали подрясник и крест».





Николай Киреев утверждает, что все случившееся только укрепило его в вере в Бога. По словам священника, его деда репрессировали в 1937-м отправили на строительство Комсомольска-на-Амуре.