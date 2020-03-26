Главного редактора онлайн-издания "Ежедневник" Сергея Сацука задержали 25 марта сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Против него завели уголовное дело. Насколько известно, Сацука подозревают в получении взятки для журналистских расследований. За это ему, согласно Уголовному кодексу, грозит до 10 лет лишения свободы.

26 марта в редакции издания "Ежедневник", которым руководит Сацук, произошел обыск.

Сацук известен своими журналистскими расследованиями, в частности — о коррупции в Министерстве здравоохранения. Ряд публикаций на эту тему появился в издании "Ежедневник". "Позже в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц Министерства здравоохранения были вынесены обвинительные приговоры за коррупционную деятельность", — напоминает БАЖ.





Перед задержанием Сацук передал Еврорадио открытое письмо, в котором рассказал о преследовании за свою журналистскую деятельность.





За несколько дней до задержания он опубликовал колонку, в которой рассуждал, кто больше способствует панике во время эпидемии коронавируса — блогеры или власти.





"Задержание известного журналиста и последующие вызовы на допросы сотрудников "Ежедневника" могут привести к запугиванию журналистов и развитию самоцензуры в СМИ, освещающих общественно значимые проблемы (в том числе коррупцию и распространение коронавируса в Беларуси)", — считают в БАЖ.