БАЖ призывает освободить Сергея Сацука и прекратить уголовное преследование
Белорусская ассоциация журналистов призывает власти немедленно освободить задержанного журналиста Сергея Сацука. Соответствующее заявление появилось на сайте общественной организации.
Кроме того, БАЖ призывает белорусские власти обеспечивать гарантии журналистам, предоставленные белорусским законодательством и международными обязательствами Беларуси. Организация требует прекратить преследование, запугивание и другие агрессивные действия в отношении журналистов за исполнение ими профессиональных обязанностей, передает "Еврорадио".
Главного редактора онлайн-издания "Ежедневник" Сергея Сацука задержали 25 марта сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Против него завели уголовное дело. Насколько известно, Сацука подозревают в получении взятки для журналистских расследований. За это ему, согласно Уголовному кодексу, грозит до 10 лет лишения свободы.
26 марта в редакции издания "Ежедневник", которым руководит Сацук, произошел обыск.
Сацук известен своими журналистскими расследованиями, в частности — о коррупции в Министерстве здравоохранения. Ряд публикаций на эту тему появился в издании "Ежедневник". "Позже в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц Министерства здравоохранения были вынесены обвинительные приговоры за коррупционную деятельность", — напоминает БАЖ.
Перед задержанием Сацук передал Еврорадио открытое письмо, в котором рассказал о преследовании за свою журналистскую деятельность.
За несколько дней до задержания он опубликовал колонку, в которой рассуждал, кто больше способствует панике во время эпидемии коронавируса — блогеры или власти.
"Задержание известного журналиста и последующие вызовы на допросы сотрудников "Ежедневника" могут привести к запугиванию журналистов и развитию самоцензуры в СМИ, освещающих общественно значимые проблемы (в том числе коррупцию и распространение коронавируса в Беларуси)", — считают в БАЖ.
18:38 26/03/2020
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