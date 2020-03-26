Белорусам, имеющим близких родственников в России,разрешат въезд в РФ
Граждане Беларуси, имеющие близких родственников в России, смогут приезжать в РФ, несмотря на временно закрытые границы.
Об этом сообщает пресс-служба белорусского посольства в Москве, ссылаясь на уточнение российского правительства, передает "Еврорадио".
Речь идёт про мужей и жён, родителей, детей, усыновителей, усыновлённых, опекунов и попечителей граждан Российской Федерации.
Россия с 18 марта закрыла свои границы для иностранцев, чтобы противостоять распространению коронавируса. Под исключение попала небольшая группа лиц — прежде всего дипломаты и водители-дальнобойщики. Также российское правительство разрешило гражданам СНГ транзитные путешествия через Россию для возвращения на родину.
18:16 26/03/2020
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