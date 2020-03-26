+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Oops! "Психоз" добрался и до столичных вертикальщиков

В Минске для профилактики распространения коронавируса дезинфицируют подъезды.


Заводской район первым в столице по распоряжению главы районной администрации Сергея Масляка начал проводить дезинфекцию мест общего пользования жилищного фонда.

— Генеральная уборка мест общего пользования жилого фонда проводится ежегодно в течение всего весеннего периода, — отмечает заместитель директора по благоустройству ЖЭУ № 1 ЖКХ Заводского района Никита Киреенко. — В нынешнем году по распоряжению главы районной администрации Сергея Масляка в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой решено провести в ее рамках дезинфекцию подъездов многоквартирных домов во всех шести подразделениях ЖКХ в оперативные и сжатые сроки, с 1 по 31 марта. 

На балансе нашего ЖЭУ находится 231 многоквартирный дом, среди которых преобладают двухэтажные строения. В общей сложности за этот период мы должны обслужить 727 подъездов. Тщательной уборке подвергаются все аварийные выходы, лестничные марши, стены, окна, подоконники, лифты, входные двери и почтовые ящики.

Для профилактики и упреждения распространения коронавирусной инфекции в нынешнем году обработку поверхностей выполнят с добавлением дезинфицирующих средств. 


В их числе хлорированный раствор и бытовая химия с антибактериальным действием, которые обеззараживают и уничтожают любую грязь. 
Источник: minsknews.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XI. ПРОВЕРКА....
Павел Знавец
Пра праймерыз і адзінага кандыдата.
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru