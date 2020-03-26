И ракета над домами полетела. Репортаж из деревни, которую эвакуавали после ЧП на полигоне
Жители Поплавов недалеко от Осипович говорят, что эвакуация произошла впервые за все время существования полигона.
Военные около воронки на поле, где, как говорят местные, упали осколки от взрыва
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25 марта Минобороны сообщило о происшедшем на полигоне под Осиповичами. По официальной информации, в результате пожара на транспортно-зарядном автомобиле пострадали два солдата. Их госпитализировали.
В деревне Поплавы, что рядом с полигоном, Свабодзе сказали: это далеко не все последствия.
"Вчера это случилось, ближе к вечеру, - рассказывает Александр, который живет там 50 лет. - Я здесь был, возле дома. Сначала за лесом дым черный пошел, загорелось что-то. Тут же полигон, здесь постоянно что-то горит, военные здесь. А потом оттуда полетела ракета - и над деревней просто. Там упала, у красной фермы. Ракета это была или что другое, я не знаю. Нам потом сказали, что она без боезарядов, пустая летела».
Перед въездом в деревню, еще до разговора с Александром, встречаем людей в форме разных цветов, несколько спецавтомобилей, квадроциклы с оборудованием.
Давать комментарии о вчерашнем происшествии люди в форме категорически отказываются, отсылают к руководству, которое «сейчас в штабе на полигоне». И настоятельно просят не фотографировать ни их, ни спецтехнику.
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Проход на полигон запрещен, о чем предупреждает специальная табличка. А вот по деревне пройтись уже можно.
«После того, как это все случилось, по улице поехала машина с мигалками, в каждый дом люди заходили, - продолжает Александр. - Где-то в семь вечера. Уже темнело. Сказали нам всем собираться быстро и идти на автобусную остановку у деревни. Там автобус ждал уже. Кто мог, тот сам шел. Совсем старых председатель сельсовета вывозил на своей машине. За час где-то уложились, всех вывезли отсюда. Очень быстро все произошло».
Жителей деревни отвезли ночевать в осиповичский отель. В деревне прописано 50 человек, но вечером 25 марта на месте оказалось 26 жителей. Всех накормили ужином, разместили в номерах с телевизорами. У отеля дежурила «скорая». Утром 26 марта людей на автобусе отвезли домой.
«Все нам обеспечили, все хорошо организовали, - рассказывает соседка Александра Татьяна. - Сегодня утром уже здесь были, дома. Из хозяйства у нас одна собака, то мы ему успели пищи оставить перед отъездом вчера.
Было ли страшно? Да нет, вы что. У нас здесь этот полигон всю жизнь. И десант здесь бывает, и самолеты, и истребители, и штурмовики. Два года назад здесь и российские солдаты были, и армяне. Стреляют себе и стреляют.
Правда, чтобы вот так ракета летела через деревню, я не припомню. И чтобы отселяли всех, такого тоже не было».
Татьяна говорит, что живет в деревне уже более 20 лет. Приехала из Сибири, из Красноярского края. От ее дома до полигона километра полтора. Можно даже увидеть смотровые постройки. «Ракету», которая летела из-за леса над деревней, Татьяна видела своими глазами. Добавляет, что слышала от сельчан о трех «ракетах», но сама видела только одну.
«Но не страшно у нас здесь, мы уже привыкли, это же полигон, - говорит Татьяна. - Здесь, бывает, всю ночь что-то бахает. Так что нам нормально. Пролетела и пролетела. Компенсации нам не будут давать, по-видимому. И так покормили, завтрак дали. Привезли, отвезли. Отель 27 рублей стоит, если мы за свои деньги туда попадем, дорого. Мы не боимся ракет. И коронавируса не боимся. Он там где-то, у нас здесь нет такого ничего».
По словам сельчан, солдаты в форме прочесывали окрестности села и после того, как туда вернулись жители. Люди в форме ходили цепью по полям, ездили на квадроциклах.
У красной кирпичной фермы посреди луга находим свежую воронку глубиной сантиметров тридцать. В ней развороченные, местами обожженые большие камни, несколько жеваных металлических деталей со специфическим запахом.
Рядом обожженная сухая трава. Через десять минут после нас к воронке подъезжает зеленый «уазик», из него выходят два военнослужащих. Машина быстро уезжает, военнослужащие остаются сторожить просмотренное нами место.
Свобода обратилась за комментарием в Минобороны. Руководитель пресс-службы ведомства Владимир Макаров сообщил, что вся возможная информация о происшествии возле села Поплавы была размещена на сайте Минобороны 25 марта (речь о новость о пожаре военного автомобиля и двух пострадавших солдатах. - РС).
Уточнения могут появиться там же, если будет такая необходимость.
17:09 26/03/2020
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