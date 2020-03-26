



Постановлением Совета Министров от 25 марта 2020 г. № 171 определены меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.





Документ принят в целях снижения риска распространения в Республике Беларусь инфекции COVID-19 и упорядочения транзитных автомобильных перевозок грузов по территории государства на основании Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З ”О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“.





В частности, установлено что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь:





- должны находиться в самоизоляции в домашних условиях;

- не подлежат последующему пропуску через Государственную границу Республики Беларусь (до истечении срока самоизоляции).





При этом данные действия не распространяется на:





- сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в Республике Беларусь и аккредитованных по совместительству с резиденциями в других странах, международных организаций и их представительств, расположенных на территории Республики Беларусь, а также членов их семей;





- глав и членов официальных делегаций;





- водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов;





- членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;





- иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь для возвращения к месту жительства.









Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, размещается на официальном сайте Министерства здравоохранения в глобальной компьютерной сети Интернет.





Правила поведения прибывших лиц, находящихся в самоизоляции, определяются Министерством здравоохранения.





Водители, выполняющие транзитные перевозки, обязаны покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию.