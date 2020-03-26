+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

У правительства тоже "психоз"? Там требуют самоизоляции прибывающих из-за границы беларусов

Правительство определило, кто из побывавших в странах со вспышками коронавируса должен соблюдать правила самоизоляции


Постановлением Совета Министров от 25 марта 2020 г. № 171 определены меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Документ принят в целях снижения риска распространения в Республике Беларусь инфекции COVID-19 и упорядочения транзитных автомобильных перевозок грузов по территории государства на основании Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З ”О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“.

В частности, установлено что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь:

- должны находиться в самоизоляции в домашних условиях;
- не подлежат последующему пропуску через Государственную границу Республики Беларусь (до истечении срока самоизоляции).

При этом данные действия не распространяется на:

- сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в Республике Беларусь и аккредитованных по совместительству с резиденциями в других странах, международных организаций и их представительств, расположенных на территории Республики Беларусь, а также членов их семей;

- глав и членов официальных делегаций;

- водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов;

- членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

- иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь для возвращения к месту жительства.


Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, размещается на официальном сайте Министерства здравоохранения в глобальной компьютерной сети Интернет.

Правила поведения прибывших лиц, находящихся в самоизоляции, определяются Министерством здравоохранения.

Водители, выполняющие транзитные перевозки, обязаны покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XI. ПРОВЕРКА....
Павел Знавец
Пра праймерыз і адзінага кандыдата.
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru