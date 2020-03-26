"Он не был ни в Италии, ни в Китае!" Врач скорой рассказала о 83-летнем пациенте с COVID-19, а потом удалила пост
Кажется, нам все-таки врут, утверждая, как все у нас почти безоблачно с заражением смертельно опасным вирусом COVID-19.
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В конце прошлой недели бригада, в которой работает врач скорой помощи из Минска Анастасия П., отвезла в больницу пожилого мужчину с жалобами на боль в правом боку.
Неожиданным последствием этого вызова для девушки стало попадание в карантин по коронавирусу: 22 марта ей позвонили из санэпидемслужбы и сказали, что она контакт первого уровня.
“Вчера [22 марта. — Еврорадио] я ездила на скорой помощи к пациенту — 83 года, боли в животе. По приезду мы поставили диагноз холецистит, так как боли были в правом боку. И других признаков заболевания не было.
Но был осложнённый анамнез: у дедушки был рак лёгкого и был проведён курс химиотерапии, соответственно, иммунитет был понижен. Мы привезли его в БСМП [Больница скорой медицинской помощи. — Еврорадио], там благополучно сдали и поехали по другим визитам, ничего не подозревая”, — рассказала девушка в своём инстаграм-аккаунте.
К вечеру 25 марта эти сториз были удалены.
В больнице у пенсионера обнаружили пневмонию и сделали тест на коронавирусную инфекцию, который оказался положительным. При этом, как говорит девушка, пациент не был ни в Италии, ни в Китае. А вот у его жены анализ оказался отрицательным.
“Через какое-то время мне позвонил главный врач санэпидслужбы и говорит: “Вы недавно возили пациента”. Называет его имя и фамилию. Дело в том, что у него оказалась нижнедолевая пневмония. Которая таким образом и отдавала в правый бок. Конечно, этот факт меня не очень обрадовал, и теперь я и моя бригада — контакты первой линии”, — продолжает девушка.
Заметим, что 23 марта представители Минздрава рассказали, что самому молодому белорусскому пациенту, у которого подтверждён коронавирус, 3 года, а самому старому — 78 лет. 83-летнего пациента в статистике не было.
В разговоре с Еврорадио девушка подтвердила, что работала на вызове, о котором идёт речь. Но чуть позже перезвонила в редакцию и уточнила: мужчине было не 83, а 78 лет.
Анастасию П. положили на карантин в боль цу №6. Сперва ей пришлось немного полежать в коридоре — там она позавтракала бутербродом с сыром. Потом её перевели в четырёхместную палату, где она оказалась первой пациенткой. В карантине девушке предстоит пробыть 18 дней.
Так сколько всё-таки лет самому возрастному белорусскому пациенту с коронавирусом: 78 или 83? Еврорадио попыталось уточнить это у пресс-секретаря Министерства здравоохранения Юлии Ваниной, но она проигнорировала наши звонки и сообщения в нескольких мессенджерах. Официально самому возрастному белорусскому пациенту с коронавирусом по-прежнему 78 лет.
Но дело не только в возрасте пациента, а еще и в том, что дедушка не был за границей и не являлся "контактом" первого или второго уровня, иначе бы его поместили в больницу как такой контакт, а не после вызова скорой. Таким образом данный случай никак нельзя считать завозным!
На утро 25 марта в Беларуси было выявлено 86 людей с положительным результатом на коронавирус. Статус ещё двух пациентов уточняется.
Один из них — 58-летняя жительница Житковичей с двухсторонней пневмонией, у которой первый тест был положительным, а последующие, по заявлениям медиков, показали “противоречивый результат”.
По странному стечению обстоятельств диагноз не подтвердился после того, как Лукашенко, встречаясь в Минске с послом Китая, заявил, что в Беларуси все выявленные случаи COVID-19 - завозные.
Однако после помещения врача скорой на 18-дневный карантин по коронавирусу утверждение, что у дедушки этот диагноз также не подтвердился, будет выглядеть более чем сомнительным.
"Белорусский партизан"
15:01 26/03/2020
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