Местный исполнительный комитет пока не дает разрешения на старт гастролей, пишет lovesun.by





Начальница местного отдела идеологии Алла Манькевич сообщила, что запрет будет действовать как минимум до 6 апреля включительно.





Если его не продлят, то представления начнутся уже 7 числа.