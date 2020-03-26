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Польша и Литва продлили карантин до 13 апреля

Карантинные меры до 13 апреля продлила Польша и Литва. Это значит, что до этой даты границы стран будут по-прежнему закрыты для белорусов.

12 апреля католики, которых большинство в Польше и Литве, будут отмечать Пасху. Верующие надеялись, что ограничения снимут до Воскресения Христова, чтобы можно было широко отмечать праздник. Однако правительства этих стран решили по-другому.

В Польше границы закрыли из-за распространения коронавируса 15 марта. Сейчас продление карантинных мер прокомментировали в МВД и отметили, что ограничения по-прежнему не будут касаться грузового транспорта.

В Литве о продлении карантина из-за Covid-19 сообщили в правительстве. Там считают, что страна пока не достигла пика распространения коронавируса, поэтому карантин необходимо продлить. Возможно, его придется продлевать и дальше - это будет зависеть от динамики эпидемии.


Напомним, в сейчас в Литве запрещен также выезд граждан из страны, отменены массовые мероприятия, закрыты школы и развлекательные заведения.
Источник: kp.by
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