Польша и Литва продлили карантин до 13 апреля

12 апреля католики, которых большинство в Польше и Литве, будут отмечать Пасху. Верующие надеялись, что ограничения снимут до Воскресения Христова, чтобы можно было широко отмечать праздник. Однако правительства этих стран решили по-другому.





В Польше границы закрыли из-за распространения коронавируса 15 марта. Сейчас продление карантинных мер прокомментировали в МВД и отметили, что ограничения по-прежнему не будут касаться грузового транспорта.





В Литве о продлении карантина из-за Covid-19 сообщили в правительстве. Там считают, что страна пока не достигла пика распространения коронавируса, поэтому карантин необходимо продлить. Возможно, его придется продлевать и дальше - это будет зависеть от динамики эпидемии.









Напомним, в сейчас в Литве запрещен также выезд граждан из страны, отменены массовые мероприятия, закрыты школы и развлекательные заведения.