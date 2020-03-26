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Повоевали: после ЧП на полигоне эвакуировали целую деревню

В Осиповичском районе после происшествия на военном полигоне эвакуировали деревню Поплавы. Около полусотни ее жителей временно разместили в гостинице в Осиповичах, сообщает svaboda.org.

Накануне появилась краткая информация от пресс-службы Минобороны Беларуси. 

Из нее следовало, что 25 марта на полигоне под Осиповичами загорелась транспортно-зарядная машина. Двое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали. Комиссия Минобороны выясняла причины происшествия.

В тот же день провели эвакуацию сельчан. Упомянутое возгорание машины могло вызвать взрыв боеприпасов. Известно, что никто из местного населения не пострадал. Предполагается, что сегодня эвакуированным разрешат вернуться домой.
Источник: euroradio.fm
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