В России 182 заболевших за сутки. Власти просят не приезжать в Москву

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Об этом сообщает tvrain.ru со ссылкой на оперативный штаб.





При этом от коронавируса уже два пожилых человека скончались в Москве. У них были хронические заболевания и ослабленный на этом фоне иммунитет, передает rt.com

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на следующей неделе в Москве будут закрыты кафе, рестораны, парки и все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также салоны красоты и другие заведения, где люди лично оказывают услуги.





Он также призвал всех россиян по возможности пока не приезжать в Москву.









«Введенные ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но — поверьте — они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», — отметил Собянин, которого цитирует spektr.press





С 27 марта Россия также закроет все авиасообщение с другими странами, исключение составят лишь рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.





Тем временем всего в мире уже более 472 тысяч заболевших, умерли более 21 тысячи человек.