В России 182 заболевших за сутки. Власти просят не приезжать в Москву
За последние сутки в России зарегистрированы 182 новых случая заражения коронавирусом, 136 из них в Москве. Всего в России 840 заболевших.
фото носит иллюстративный характер
Об этом сообщает tvrain.ru со ссылкой на оперативный штаб.
При этом от коронавируса уже два пожилых человека скончались в Москве. У них были хронические заболевания и ослабленный на этом фоне иммунитет, передает rt.com
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на следующей неделе в Москве будут закрыты кафе, рестораны, парки и все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также салоны красоты и другие заведения, где люди лично оказывают услуги.
Он также призвал всех россиян по возможности пока не приезжать в Москву.
«Введенные ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но — поверьте — они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», — отметил Собянин, которого цитирует spektr.press
С 27 марта Россия также закроет все авиасообщение с другими странами, исключение составят лишь рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
Тем временем всего в мире уже более 472 тысяч заболевших, умерли более 21 тысячи человек.
"Белорусский партизан"
11:30 26/03/2020
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