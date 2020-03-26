Шок! Заразившаяся COVID-19 медсестра покончила с собой
В Италии 34-летняя медсестра Даниэла Трецци совершила самоубийство после того, как получила положительный тест на коронавирус. Она работала в одной из больниц Ломбардии.
Знакомые медсестры рассказывают, что у нее был сильный стресс из-за опасения, что именно она распространила болезнь, когда работала в больнице города Монца в Ломбардии.
Это произошло на фоне того, что число погибших в Италии вновь возросло вчера - за один день было зарегистрировано 743 новых смертельных случая, что ослабило надежды на то, что эпидения вот-вот пойдет на спад.
В Национальной федерации медсестер Италии выразили соболезнования по случаю трагедии. "Состояние и стресс, которому подвергаются наши специалисты, у всех на глазах", - заявили там.
По данным федерации, неделю назад аналогичный случай произошел в другом итальянском регионе.
Источник: dailymail.co.uk
10:31 26/03/2020
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