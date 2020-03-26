Шок! Заразившаяся COVID-19 медсестра покончила с собой





Знакомые медсестры рассказывают, что у нее был сильный стресс из-за опасения, что именно она распространила болезнь, когда работала в больнице города Монца в Ломбардии.





Это произошло на фоне того, что число погибших в Италии вновь возросло вчера - за один день было зарегистрировано 743 новых смертельных случая, что ослабило надежды на то, что эпидения вот-вот пойдет на спад.





В Национальной федерации медсестер Италии выразили соболезнования по случаю трагедии. "Состояние и стресс, которому подвергаются наши специалисты, у всех на глазах", - заявили там.





По данным федерации, неделю назад аналогичный случай произошел в другом итальянском регионе.