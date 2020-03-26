



Цю Юньцин, глава второй группы китайских эпидемиологов, прибывших в Италию, прокомментировал ситуацию в стране и обстановку в местных больницах. Статью опубликовала газета Хуаньцю Шибао, перевод которой подготовило ИноСми





18 марта в Милан для помощи Италии прибыла вторая группа китайских экспертов-эпидемиологов. 22 марта журналист из China News взял эксклюзивное интервью у Цю Юньцина, главы второй группы китайских экспертов-эпидемиологов, помогающих Италии, и исполнительного вице-президента первой клиники при Чжэцзянском медицинском университете.





Цю Юньцин выявил самую большую проблему, с которой в настоящее время столкнулась Италия в процессе профилактики и контроля эпидемии: многие люди не проходили проверку на вирус и источник инфекции все еще не найден.





Цю Юньцин полагает, что текущее ежедневное увеличение числа зараженных пациентов в Италии указывает на то, что источник инфекции все еще не был найден, и это является большой проблемой, стоящей перед нынешней профилактикой и контролем эпидемии в Италии.





Он сказал, что реагентов и медицинского персонала для проведения тестирования не хватает, и многие люди не проходили проверку. Это привело к тому, что источник распространения эпидемии так и не был найден. В результате итальянцы тесно контактировали с зараженными в общественных местах, а также местах массового скопления людей. В стране нет достаточного контроля за больными пациентами, они продолжают заражать окружающих.





Китайский медик подчеркнул, что главным приоритетом в борьбе с эпидемией в Италии является контроль над источником болезни, и насколько это возможно, прекращение распространение коронавируса дальше. Рекомендуется выявлять, диагностировать, изолировать и лечить подозрительных пациентов на ранних стадиях.





«Следует выявить всех зараженных людей и использовать модель модульной больницы для того, чтобы изолировать их всех и не дать распространять вирус дальше. Это самая важная мера. Невозможно добиться положительного эффекта и хороших результатов в борьбе с эпидемией, лишь увеличивая число выздоровевших и количество ресурсов для лечения больных, не контролируя при этом источник инфекции», - сказал Цю Юньцин.





В дополнение к предоставлению медицинской помощи и ресурсов для Италии в течение последних нескольких дней группа китайских медицинских экспертов посетила местные больницы, чтобы увидеть, как происходит ле ние пациентов на местах, ознакомиться с рабочим режимом медицинского персонала и мерами контроля инфекции в больнице.









Цю Юньцин отметил, что в местных больницах осведомленность врачей о заболевании является недостаточной, и это привело к некачественным мерам изоляции пациентов. В палатах могут одновременно находиться несколько сотен пациентов. Феномены «внутрибольничной инфекции» и «перекрестной инфекции» стремительно распространяются, и это приводит к тому, что больницы становятся местами заражения.





В ответ на это китайская экспертная группа вынесла рекомендации по карантинным мерам, использованию дыхательных аппаратов и реализации системы передачи лекарств в местных больницах. Цю Юньцин поделился, что, увидя, как итальянские коллеги перерабатывают и валятся с ног от усталости в местных «примитивных» больницах, он почувствовал, как им нелегко, и также выразил надежду, что материальные средства и опыт, предоставленные китайскими экспертами, помогут им в борьбе с коронавирусом.





В группу помощи также входят два врача китайской медицины, которые привезли в Италию китайские традиционные лекарства.





Цю Юньцин рассказал, что эта группа экспертов привезла с собой лекарства китайской медицины и в настоящее время уже оказала помощь более чем 400 пациентам. «Лекарства традиционной китайской медицины оказывают определенное влияние на пациентов с легкой формой болезни, а также помогают в профилактике заболевания», - отметил он.





Сообщается, что в будущем группа экспертов из Китая сосредоточит свою деятельность на итальянских районах с наиболее серьезной эпидемической ситуацией, таких как Ломбардия и Милан.