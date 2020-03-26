В России отменили все авиарейсы за рубеж
Правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить авиасообщение с другими странами.
Исключение сделано лишь для рейсов, которые нужны, чтобы вывезти оставшихся за рубежом россиян домой. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса, пишет bbc.com.
Для того, чтобы россиян, которые планируют вернуться из-за границы, вывезли в Россию, их списки должны поступить в профильные ведомства и в "Аэрофлот" не позднее 27 марта. Помогать россиянам, оставшимся за границей, вернуться на родину должен российский МИД, а средства выделит минфин.
Это лишь одна из нескольких мер, при помощи которых правительство России намерено бороться с эпидемией. Помимо этого органам власти предписано перевести максимально возможное число сотрудников на удаленную работу, а рагионам - приостановить работу торговых центров и кинотеатров.
В правительстве пообещали разработать меры, которые поддержат сферу услуг и общепита во время эпидемии.
09:38 26/03/2020
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