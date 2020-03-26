В последний момент французы заблокировали сделку.





Фото artcurial.com





Александр Зименко участвовал в торгах парижского аукционного дома «Арткуриал», на которых было выставлена керамика Марка Шагала, пишет Куратор корпоративной коллекции «Белгазпромбанка»участвовал в торгах парижского аукционного дома «Арткуриал», на которых было выставлена керамика Марка Шагала, пишет gazetaby.com





— В нашей коллекции есть его живопись и графика, поэтому нам были интересны и керамические работы, — рассказал «Салідарнасці» куратор галереи «Арт-Беларусь».





Александр Зименко вряд ли забудет тот аукцион, хотя с тех пор прошло больше двух лет:





— Первый наш лот. Торгуюсь с представителями в зале и выигрываю. Ко мне идет сотрудник аукционного дома с документами. Встает девушка (по контексту я понимаю, что это представитель музея Шагала). Сотрудник разворачивается и уходит.





Следующий лот. Идут торги, я выигрываю — и опять происходит то же самое. Мне объясняют, что для аукционного дома это тоже неожиданность. Представитель музея Шагала объявила, что замораживает обе сделки.





Она воспользовалась правом, которое закреплено на законодательном уровне: если существует угроза, что произведение покинет территорию Франции, у французского государства есть эксклюзивное право на месяц заморозить сделку, собрать деньги и выкупить, чтобы эта работа навсегда осталась во Франции.





Александр Зименко спросил сотрудников «Арткуриала», должен ли будет музей Шагала выплатить ставку, по которой выиграли лот.





— Нет — по номинальной стоимости, — ответили ему.





— С одной стороны, мне было обидно, с другой — испытал гордость тем, что французы настолько ценят нашего земляка, что с частного аукциона не дали этим работам вернуться в Беларусь. Они собрали необходимые деньги и выкупили керамику Шагала.





Александр Зименко отмечает, что у французов есть возможность собрать средства на краудфандинге, а также получить дотации от государства.





— К сожалению, никаких подобных вещей в белорусском законодательстве нет. У нас и аукционы практически отсутствуют.









Много лет ценители искусства спорят, к какой культуре отнести творчество Марка Шагала.





— Российские искусствоведы говорят: конечно, он российский художник, родился во времена Российской империи. Французы убеждают, что именно во Франции Шагал смог усовершенствовать свой стиль, и он парижский художник, прежде всего, — рассказывает Александр Зименко.





Израильские искусствоведы будут категоричны: «Такие образы, символизм, тематика — конечно, он еврейский художник. Какая разница, какой у него был паспорт или где он жил?» Их белорусские коллеги парируют: «Посмотрите, в скольких работах Шагал возвращался в Витебск...»





Куратор галереи «Арт-Беларусь» говорит, что интерес к керамике Шагала после неудавшейся сделки не пропал:





— Если французы считают его работы национальным достоянием, которое необходимо во что бы то ни стало оставить в своей стране, значит, мы двигались в правильном направлении, — улыбается Александр Зименко.



