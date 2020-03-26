Климатические условия не влияют на распространение коронавируса





Как сообщает РИА Новости, об этом пишет Il Giornale со ссылкой на итальянских врачей.





Специалист отметил, что в борьбе с вирусом эффективны только ограничительные меры, уже введенные некоторыми государствами. При этом медик подчеркнул, что с наступлением тепла все респираторные заболевания действительно передаются с меньшей вероятностью заражения, а попадающие в воздух частицы слюны испаряются быстрее, но это едва ли повлияет на текущую ситуацию.





Аналогичные выводы сделали ученые из Миланского университета Бикокка, Римского университета III и Кьети-Пескара. Они сравнили число заболевших COVID-19 людей в Ухане, Ломбардии и Венето и не обнаружили взаимосвязи между их численностью и климатическими условиями в этих регионах.





Авторы публикации отмечают, что миф о пользе тепла для борьбы с инфекцией возник из-за сравнения коронавируса с атипичной пневмонией, эпидемия которой началась в конце 2002 года и угасла в июле 2003-го. По мнению специалистов, сравнивать ту эпидемию с нынешней ситуацией нельзя.



