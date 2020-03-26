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Климатические условия не влияют на распространение коронавируса

В частности, вирусолог Роберто Буриони развеял миф о том, что пандемия может пойти на спад летом из-за потепления.


Как сообщает РИА Новости, об этом пишет Il Giornale со ссылкой на итальянских врачей.

Специалист отметил, что в борьбе с вирусом эффективны только ограничительные меры, уже введенные некоторыми государствами. При этом медик подчеркнул, что с наступлением тепла все респираторные заболевания действительно передаются с меньшей вероятностью заражения, а попадающие в воздух частицы слюны испаряются быстрее, но это едва ли повлияет на текущую ситуацию.

Аналогичные выводы сделали ученые из Миланского университета Бикокка, Римского университета III и Кьети-Пескара. Они сравнили число заболевших COVID-19 людей в Ухане, Ломбардии и Венето и не обнаружили взаимосвязи между их численностью и климатическими условиями в этих регионах.

Авторы публикации отмечают, что миф о пользе тепла для борьбы с инфекцией возник из-за сравнения коронавируса с атипичной пневмонией, эпидемия которой началась в конце 2002 года и угасла в июле 2003-го. По мнению специалистов, сравнивать ту эпидемию с нынешней ситуацией нельзя.
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