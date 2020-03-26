







«Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое», — сказал он.





Малышев обратил внимание на суточный скачок заболевших. В течение одного дня в России коронавирусом заразились 163 человека, что втрое больше, чем днем ранее. По его мнению, в дальнейшем «огромное количество людей будет заболевать и требовать медицинского ухода».





«Поэтому на всех территориях, в том числе и в Москве, сейчас готовятся новые стационары, новые койки. Их стараются оборудовать по последним требованиям. И все это должно помочь. Дело в том, когда начинается это взрывное развитие, самое важное — не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется», — добавил профессор.





Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, чтобы россияне провели ее дома, что снизит распространение болезни. В Москве и Петербурге власти объявили, что в течение этого времени будут закрыты бары, рестораны и развлекательные заведения в ТРЦ. Погулять в парках не получится, их также закрывают. Работать будут только продуктовые магазины, банки и аптеки.



