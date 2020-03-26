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Минус 20 тысяч – столько умерли в мире от коронавируса

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире скончались 20 тыс. 499 заразившихся им человек, сообщает в среду университет Джонса Хопкинса, занимающийся соответствующими подсчетами.

Больше всего умерших в Италии - 6 820 человек. Второе место по количеству смертей занимает Испания, там умерли 3 434 человека. В китайской провинции Хубэй, откуда распространилась инфекция, зарегистрировано 3 163 смертей.


Всего в мире коронавирус выявили у 451 355 человек. Больше всего в Китае, где инфекцию нашли у 81 661 человека. В Италии зарегистрировано 74 386 случаев, в США - 60 115 случаев. Вылечились от коронавируса, согласно подсчетам сотрудников американского университета, 112 982 человека.

Университет Джонса Хопкинса также привел детальную статистику по ситуации с коронавирусом в США. На настоящий момент там зафиксировано 827 летальных исходов. При этом сообщается о 354 выздоровевших.


Самые высокие показатели по-прежнему остаются в штате Нью-Йорк - почти 31 тыс. зараженных и 285 смертей, из них в одноименном городе - почти 18 тыс. человек и 192 умерших. За Нью-Йорком следуют штаты Нью-Джерси (почти 4,5 тыс. случаев; 44 летальных исхода), Вашингтон (почти 2,5 тыс.; 123) Калифорния (более 2 тыс.; 40) и Луизиана (почти 1,8 тыс.; 46).

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса COVID-19 могут стать США.
interfax.by
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