+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минских врачей будут кормить в кафе бесплатно

Для того, чтобы обеспечить горячим питанием столичных врачей, это минское кафе даже закрыло свои двери для посетителей.

 Уже завтра, 26 марта врачам Минской инфекционной больницы отправят первые 100 порций обедов.
фото носит иллюстративный характер

Как рассказал шеф-повар кафе Юрий Агеенко, у них нет миссии накормить голодных, но зато они могут сэкономить медикам лишние 15 минут, «чтобы они не бегали по буфетам и не думали какую котлету им съесть».

«Мы не хотим быть матерью Терезой, мы хотим быть бабушкой Аней! Сейчас врачам не доехать до своей мамы и не покушать вкусного борща. А мы можем этот борщ приготовить и им привезти», – считает Юрий Агеенко.

Меню кафе уже расписано на неделю. При необходимости со следующей недели количество порций можно увеличить до 300 комплексов.

Данную инициативу кафе поддержали некоторые поставщики продуктов и производители одноразовой посуды, сообщает «Беларусь 1».
telegraf.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра праймерыз і адзінага кандыдата.
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru