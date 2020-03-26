Минских врачей будут кормить в кафе бесплатно

Уже завтра, 26 марта врачам Минской инфекционной больницы отправят первые 100 порций обедов.

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Как рассказал шеф-повар кафе Юрий Агеенко, у них нет миссии накормить голодных, но зато они могут сэкономить медикам лишние 15 минут, «чтобы они не бегали по буфетам и не думали какую котлету им съесть».





«Мы не хотим быть матерью Терезой, мы хотим быть бабушкой Аней! Сейчас врачам не доехать до своей мамы и не покушать вкусного борща. А мы можем этот борщ приготовить и им привезти», – считает Юрий Агеенко.





Меню кафе уже расписано на неделю. При необходимости со следующей недели количество порций можно увеличить до 300 комплексов.





Данную инициативу кафе поддержали некоторые поставщики продуктов и производители одноразовой посуды, сообщает «Беларусь 1».



