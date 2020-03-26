В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня
Мера принята из-за распространения коронавируса. Она будет действовать в течение одной недели, однако может быть продлена.
На фоне распространения коронавируса Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли на неделю. Об этом 25 марта сообщил представитель ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассар агентству Reuters.
"Храм Гроба Господня будет закрыт с 17.00 среды. Конечно, церковные лидеры выразили понимание. Первоначальное понимание заключается в том, что указ действует в течение одной недели, хотя никто не знает, как долго будет длиться этот кризис", − подчеркнул Абу Нассар.
По его словам, решение было принято после встречи между израильской полицией и церковными лидерами.
Так как закрытие храма пришлось на преддверие Пасхи, церковь не исключает проведение праздничных мероприятий в других местах в рамках новых эпидемиологических правил.
Напомним, власти Израиля готовы ввести полную блокаду страны для предотвращения распространения коронавируса, пишет korrespondent.net
В стране заражены более 2,3 тысячи человек, из них пятеро скончались.
Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 впервые в истории закрыли две главные святыни ислама в Мекке и Медине.
08:05 26/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение