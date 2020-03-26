+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня

Мера принята из-за распространения коронавируса. Она будет действовать в течение одной недели, однако может быть продлена.

На фоне распространения коронавируса Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли на неделю. Об этом 25 марта сообщил представитель ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассар агентству Reuters.
 
"Храм Гроба Господня будет закрыт с 17.00 среды. Конечно, церковные лидеры выразили понимание. Первоначальное понимание заключается в том, что указ действует в течение одной недели, хотя никто не знает, как долго будет длиться этот кризис", − подчеркнул Абу Нассар.
 
По его словам, решение было принято после встречи между израильской полицией и церковными лидерами.

 

Так как закрытие храма пришлось на преддверие Пасхи, церковь не исключает проведение праздничных мероприятий в других местах в рамках новых эпидемиологических правил.
Напомним, власти Израиля готовы ввести полную блокаду страны для предотвращения распространения коронавируса, пишет korrespondent.net

В стране заражены более 2,3 тысячи человек, из них пятеро скончались.
 
Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 впервые в истории закрыли две главные святыни ислама в Мекке и Медине.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра праймерыз і адзінага кандыдата.
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru