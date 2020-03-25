Погода в Беларуси 26 марта: мороз ночью и до плюс 12 днем
В четверг, 26 марта нас ждет сухая теплая погода, сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ветер будет слабый. Ночью будет все еще морозно: от 1 до 6 градусов со знаком минус, местами будет и чуть холоднее – в диапазоне 7-9 мороза. А днем потеплеет до плюс 7-12 градусов.
Источник: "Комсомольская правда"
22:01 25/03/2020
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